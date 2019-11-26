Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Необходимо разобраться, почему екатеринбургский кинотеатр «Салют» превратился из прибыльного предприятия в убыточное. Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

В 2018 году убыток учреждения составил 10 млн рублей, и в 2019 году «Салют» продолжает работать в минус.

«Как кинотеатр, получивший более чем 18 млн руб. прибыли в 2016 году, оказался глубоко убыточным в 2018-м?» — написал Вихарев.

В связи с этим, добавил депутат, возникают вопросы к деятельности экс-директора «Салюта» Сергея Федякова, который возглавлял предприятие с 2006 по 2018 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании кинотеатра продолжат показывать фильмы даже после закрытия МУПа. Пространство «Салюта» перепрофилируют под детские фильмы, киностудии и музейное пространство.

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