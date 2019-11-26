Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Все входы в парламент Грузии свободны и депутаты могут беспрепятственно войти в здание и продолжить работу. Об этом заявил журналистам начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

По его словам, полиция продолжает оставаться на проспекте Руставели и вокруг парламента с тем, чтобы обеспечить порядок.

«Определенные лица, которые выражали мирный протест, затем устроили пикетирование здания, и полиции пришлось освободить входы», — заявил журналистам на проспекте Руставели Важа Сирадзе.

Напомним, что акции протеста оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером, свезя для этого в столицу сторонников с разных регионов Грузии. Участники акции разбили палатки на проспекте Руставели и устроили пикеты у входов в парламент. Они заявляли, что никуда не уйдут, пока нынешнее правительство не удовлетворит их требования и не проведет выборы по пропорциональной системе. На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро, применив водометы и слезоточивый газ. Задержано 28 человек.