Москва, , 10:47 — REGNUM Военно-промышленное лобби США приложит все усилия, чтобы не допустить перехода американских союзников на российское оружие, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о санкциях, которыми грозит Турции Вашингтон за покупку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

"Американцы привыкли смешивать политику, безопасность и свои бизнес-интересы и фактически навязывать свои услуги в сфере военно-технического сотрудничества не только своим младшим союзникам, но и тем странам, которые нуждаются в той или иной поддержке со стороны США, — сказал Шаповалов. — Мотивируется это тем, что американское оружие якобы является лучшим в мире и что страны НАТО должны иметь единые стандарты вооружения. Сейчас всё большее количество американских союзников, а Турция — это один из самых важных союзников США, выбирают российское оружие, что не может не беспокоить США, в том числе и из-за существенных экономических потерь».

А с учётом того, что военно-промышленное лобби в США является, пожалуй, самым сильным в Америке, то, как подчеркнул политолог, понятно, почему Вашингтон предпринимает такие усилия, чтобы воспрепятствовать сотрудничеству России и стран НАТО в сфере вооружений. Создаётся прецедент. Вслед за Турцией, по мнению Шаповалова, российское оружие могут захотеть приобрести Греция или Италия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенатор от американского штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен заявил, что, согласно действующему закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), глава Белого дома Дональд Трамп обязан ввести санкции в отношении Анкары.

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