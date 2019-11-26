Москва, 26 ноября 2019, 10:47 — REGNUM Военно-промышленное лобби США приложит все усилия, чтобы не допустить перехода американских союзников на российское оружие, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о санкциях, которыми грозит Турции Вашингтон за покупку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
А с учётом того, что военно-промышленное лобби в США является, пожалуй, самым сильным в Америке, то, как подчеркнул политолог, понятно, почему Вашингтон предпринимает такие усилия, чтобы воспрепятствовать сотрудничеству России и стран НАТО в сфере вооружений. Создаётся прецедент. Вслед за Турцией, по мнению Шаповалова, российское оружие могут захотеть приобрести Греция или Италия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенатор от американского штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен заявил, что, согласно действующему закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), глава Белого дома Дональд Трамп обязан ввести санкции в отношении Анкары.
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