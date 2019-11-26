Джакарта, , 10:47 — REGNUM Япония назвала устойчивое развитие на архипелаге Натуна важным фактором в разработке свободной и открытой стратегии Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Antara.

Заместитель посла Японии в Индонезии Кейити Оно объяснил, что эта стратегия способствует партнерским отношениям, которые могут соединить Тихий и Индийский океаны, а также американский континент с Африкой.

«Острова Индонезии, в частности архипелаг Натуна, расположены в стратегическом месте, соединяющем эти два океана. Вот почему эти острова очень важны для разработки нашей стратегии», — заявил заместитель посла Японии в кулуарах дискуссии под названием «Привлечение потенциальных партнеров по устойчивому развитию внешних островов Индонезии» в Джакарте.

По его словам, Япония помогла развитию архипелага Натуна, сосредоточив внимание на двух секторах, а именно рыболовстве и туризме.

Напомним, в соответствии с указаниями президента Индонезии Джоко Видодо, архипелаг Натуна, как один из 111 внешних островов Индонезии, граничащих с Южно-Китайским морем, необходимо развивать в качестве центра рыболовства, туризма, народного хозяйства и военной обороны.