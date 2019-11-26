Киев, , 10:46 — REGNUM Разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся в преддверии встречи «нормандской четверки», однако вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, в этом разговоре не обсуждались, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 ноября, комментируя сообщения о беседе президентов России и Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что по инициативе украинской стороны Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей, а также вопросы, связанные с транзитом и прямыми поставками газа на Украину. В пресс-службе Зеленского в свою очередь отметили, что президент Украины «попросил вернуть вооружение, оборудование и документы» с возвращенных катеров.

«Обращает на себя внимание, что хотя этот разговор состоялся, как отмечается в официальном сообщении, «в преддверии встречи в «нормандском формате», ни одного из вопросов повестки дня — собственно, «нормандского формата», вопросов урегулирования конфликта в Донбассе — в его ходе не обсуждалось. Где, условно говоря, «унитазы» с украинских катеров и где — проблематика выполнения Минских соглашений?

Думаю, что если тематика «Минска» и обсуждалась, то президенты просто повторили свои известные взаимоисключающие позиции. Тем не менее каждый продемонстрировал нужное ему. Зеленский — что не боится говорить напрямую с Путиным. Путин — что готов вежливо общаться с новым президентом Украины.

Попытка хоть что-то «наварить» на проигранной им старой истории с провокацией в Керченском проливе лишь подтвердила общую мелкотравчатость политики «новой» киевской команды. Их кредо: отвлекать внимание на внешние провокации и активно осваивать страну, её ресурсы.

Что же касается газа, то здесь главное понятно. Это российский газ пойдёт или не пойдёт на Украину и через Украину после 31 декабря. Другими словами, возможность наваривать своё для украинских газовых рулевых или останется, или исчезнет. Причём наваривать можно спокойно и малозаметно, а гипотетические деньги по искам в любом случае станут предметом повышенного внимания и общественного дележа.