Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Участники акции протеста пообещали 26 ноября сорвать парламентское заселение. Митингующие не дали возможности попасть в здание законодательного органа депутату Темуру Чкуасели.

Чкуасели пытался через боковой вход проехать на автомобиле на автостоянку, однако был вынужден покинуть территорию через полицейский кордон.

Участники акции скандировали: «Позор, позор!».

Как заявил Чкуасели журналистам, он не поддерживает насилие.

«Хорошо, я в чем виноват? Я протестую против того, что происходит сейчас, мне насилие не нравится нигде. Это тоже насилие, а что еще? Я иду на работу. Я не голосовал против пропорциональной системы. Иванишвили не отказывался, он хотел, чтобы это прошло. Я три раза присутствовал на встрече, и Иванишвили говорил всем, что хочет пропорциональной системы», — заявил депутат журналистам.