Лондон, , 10:44 — REGNUM Восстановление нормальной деятельности российской дипмиссии в Великобритании является одним из основных приоритетов для нового посла Андрея Келина. Об этом дипломат сообщил 26 ноября журналистам.

Нормальную работу посольства нужно восстановить после крупного кризиса, сказал Келин, напомнив об инциденте 2018 года с предполагаемым отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он также рассказал о «довольно тяжелом диалоге» с британской стороной о выдаче виз.

Российское посольство продолжит выяснять судьбу граждан РФ — Сергея и Юлии Скрипалей, а также настроено на улучшение отношений с Лондоном. С британской стороны политической воли, интересп и готовности к восстановлению диалога пока нет, сказал Келин, который приступил к своим обязанностям 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за инцидентом в марте 2018 года в Солсбери последовала высылка из Великобритании 23 российских дипломатов. Россия ответила зеркально. Кроме того, было закрыто британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекращена деятельность Британского совета в РФ.

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