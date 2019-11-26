Москва, , 10:33 — REGNUM Российское вооружение значительно превосходит американское, что понимают во всё большем количестве стран мира, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США пригрозили Турции санкциями за покупку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

"Прежде всего, надо подчеркнуть, что Турция — современное государство и имеет право самостоятельно принимать решения, в том числе и в вопросах военно-технического сотрудничества, — сказал политолог. — А агрессивная реакция со стороны Вашингтона объясняется тем, что США проигрывают России военно-техническое соревнование, несмотря на то, что военный бюджет США в 15 раз больше российского. Но тем не менее количество не перерастает в качество. И российское вооружение по целому ряду видов значительно превосходит американское».

Как подчеркнул Шаповалов, в мире наступает понимание того, что поезд ушел, и проигрыш в соревновании с Россией становится всё более явным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сенатора от американского штата Мэриленд демократ Криса Ван Холлена, начав тестировать радары приобретённых у России систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», Анкара пересекла новую «красную линию», за что должна быть наказана санкциями. Как полагает Холлен, подобные действия со стороны Турции являются неуважением к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, США и Североатлантическому альянсу.