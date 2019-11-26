Вашингтон,
26 ноября 2019, 10:35 — REGNUM Среди граждан США сократилась поддержка идеи об американской исключительности, на которую часто ссылаются политические ястребы, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
Результаты социологического исследования, проведённого в 2019 году организацией Eurasia Group Foundation, показали, что граждане США стали с большей осторожностью относится к идее об американской исключительности.
«Было бы полезно привести определение американской исключительности, которое использовали в ходе опроса: «Американская исключительность — это вера в то, что внешняя политика США не должна ограничиваться местническими интересами или международными правилами, которые регулируют деятельность других стран». Это не единственное определение, которое можно было бы использовать, но именно это определение хорошо описывает то, что на самом деле имеют ввиду политические ястребы, когда говорят об американской исключительности», — говорится в статье.
Подобные взгляды получили меньшую поддержку среди граждан США, чем раньше, отметил журналист, добавив, что в группе самых молодых респондентов (18−29 лет) выделилось явное большинство, которое отвергло подобную трактовку американской исключительности.
«Несмотря на то, что большинство американцев по-прежнему заявляют, что они выступают за американскую исключительность, либо из-за того, какие позиции занимают США, либо из-за того, что Соединённые Штаты сделали в прошлом, однако в целом подобные взгляды получили меньшую поддержку, чем прежде», — говорится в статье.
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