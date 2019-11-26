Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Среди граждан США сократилась поддержка идеи об американской исключительности, на которую часто ссылаются политические ястребы, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Результаты социологического исследования, проведённого в 2019 году организацией Eurasia Group Foundation, показали, что граждане США стали с большей осторожностью относится к идее об американской исключительности.

«Было бы полезно привести определение американской исключительности, которое использовали в ходе опроса: «Американская исключительность — это вера в то, что внешняя политика США не должна ограничиваться местническими интересами или международными правилами, которые регулируют деятельность других стран» . Это не единственное определение, которое можно было бы использовать, но именно это определение хорошо описывает то, что на самом деле имеют ввиду политические ястребы, когда говорят об американской исключительности», — говорится в статье.

Подобные взгляды получили меньшую поддержку среди граждан США, чем раньше, отметил журналист, добавив, что в группе самых молодых респондентов (18−29 лет) выделилось явное большинство, которое отвергло подобную трактовку американской исключительности.

«Несмотря на то, что большинство американцев по-прежнему заявляют, что они выступают за американскую исключительность, либо из-за того, какие позиции занимают США, либо из-за того, что Соединённые Штаты сделали в прошлом, однако в целом подобные взгляды получили меньшую поддержку, чем прежде», — говорится в статье.

Читайте также: Замруководителя аппарата Белого дома уходит в отставку