Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оказался в менее выгодной позиции по отношению в новой угрозе со стороны Ирана, заявил журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

«Президент США Дональд Трамп поторопился разыграть все свои тузы в игре вокруг ядерной программы Ирана, теперь он оказался в менее выгодной позиции по отношению к новой угрозе со стороны Исламской Республики», — считает Гош.

Журналист отметил, что в Пентагоне предупредили, что иранский режим намерен приобрести современное вооружение, включая танки и реактивные истребители, к концу 2020 года, когда истечёт срок действия эмбарго на поставки оружия, введённого ООН.

«Иран уже ведёт переговоры с Россией о закупке истребителей Су-30, учебно-боевых самолётов Як-130, танков Т-90, систем ПВО С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». Иран также может обратить внимание и на рынок китайской военной техники», — говорится в статье.

По словам Гоша, администрация Трампа делает всё возможное для того, чтобы продлить действие эмбарго на поставки оружия в Иран.

«Учитывая то, что США покинули ядерное соглашение, несмотря на многочисленные призывы этого не делать, звучавшие со стороны других участников соглашения, администрация Трампа, возможно, не сможет рассчитывать даже на поддержку со стороны Франции и Великобритании», — говорится в статье.

Напомним, чтобы помочь заключению ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, в ООН согласились пойти на компромисс, согласно которому, начиная с октября 2020 года, Иран получит возможность закупать оружие, которое он самостоятельно не производит.

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