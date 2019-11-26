Вашингтон, 26 ноября 2019, 10:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп оказался в менее выгодной позиции по отношению в новой угрозе со стороны Ирана, заявил журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.
Журналист отметил, что в Пентагоне предупредили, что иранский режим намерен приобрести современное вооружение, включая танки и реактивные истребители, к концу 2020 года, когда истечёт срок действия эмбарго на поставки оружия, введённого ООН.
По словам Гоша, администрация Трампа делает всё возможное для того, чтобы продлить действие эмбарго на поставки оружия в Иран.
Напомним, чтобы помочь заключению ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, в ООН согласились пойти на компромисс, согласно которому, начиная с октября 2020 года, Иран получит возможность закупать оружие, которое он самостоятельно не производит.
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