Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Жители США не только устали от зарубежных военных конфликтов Вашингтона, но также выступают за сокращение зарубежного военного присутствия США в целом, заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«Результаты опроса 2019 года, которое провели исследователи из Eurasia Group Foundation, показывают, что большинство граждан США поддерживают более сдержанную внешнюю политику, а также то, что за сдержанность во внешней политике выступило ещё больше американцев, чем в 2018 году», — отметил журналист.

Ларисон добавил, что низкий уровень поддержки также получили односторонние вмешательства США по якобы гуманитарным причинам, а уровень поддержки политики невмешательства несколько увеличился.

«Я ранее уже упоминал результаты социологических исследований, согласно которым большинство американцев выступает за сокращение военного присутствия США в Восточной Азии. Граждане США хотят не только прекратить бесконечные войны за рубежом, но и сократить военное участие США в целом», — говорится в статье.

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