Тбилиси, , 10:28 — REGNUM В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» уже заговорили о возможности внеочередных выборов, с требованием которых сегодня выступает оппозиция. Об этом журналистам заявил мажоритарный депутат от «Грузинской мечты» Каха Окриашвили.

«Если такие нежелательные процессы продолжатся, то, думаю, все это закончится внеочередными выборами», — отметил Окриашвили в беседе с журналистами.

Он еще раз подчеркнул, что вместе с другими мажоритарными депутатами против проведения выборов по чисто пропорциональной системе. Более того, мажоритарии предлагают правящей партии полностью перейти на мажоритарную систему.

Комментировать действия полиции по разгону акции протеста оппозиции депутат не стал и отметил, что это дело МВД.

О возможности введения в Грузии мажоритарной системы 25 ноября утром заявил генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе. На брифинге после совещания в офисе партии он сообщил, что параллельно парламентским выборам 2020 года или местным выборам 2021 года будет проведен плебисцит по вопросу перехода на мажоритарную систему. А до этого, по информации Каладзе, мажоритарии должны будут подготовить соответствующий законопроект.

Напомним, что в 19:00 часов 25 ноября оппозиция возобновила акции протеста у здания парламента Грузии, перекрыла движение по проспекту Руставели и устроила пикеты вокруг законодательного органа, чтобы не позволить депутатам на следующий день войти в парламент и провести пленарное заседание. Полиция и спецназ под утро разогнали митингующих. При разгоне акции было задержано 28 активистов оппозиции.