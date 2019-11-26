Тбилиси, , 10:25 — REGNUM На территории у парламента Грузии ужесточен контроль, передвижение ограничено. На улицах Читадзе и Чичинадзе мобилизована полиция, дорога перекрыта автобусами. Об этом 26 ноября сообщает агентство IPN.

Чтобы попасть к зданию парламента, журналисты по этим улицам перемещаются по пропускам. Допуск на территорию имеют только аккредитованным в парламенте журналисты.

Перед парламентом по-прежнему остаются участники акции.

Напомним, вчера оппозиция устроила акцию протеста в Тбилиси и пикетировала парламент. Ранним утром спецназ, применив водомет, открыл входы в здание.

Участники акции планируют пикетировать парламент и сегодня, чтобы не допустить депутатов на пленарное заседание.