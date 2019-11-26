Токио, , 10:50 — REGNUM Корейско-японский комитет по сотрудничеству принял резолюцию с призывом провести двустороннюю встречу глав Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, данный документ был принят в Токио в ходе заседания комитета.

Известно, что представители комитета призывают правительства двух стран расширить каналы сотрудничества для укрепления дружеских отношений.

Отметим, что ранее глава МИД Южной Кореи сообщила о возможной встречи Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ в рамках трёхстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии, который запланирован на конец декабря.

Отметим, что комитет по сотрудничеству между Японией и Южной Кореей, в который входят представители финансовых и политических кругов, был создан в 1969 году.