Гонконг, Китай, , 10:23 — REGNUM Администрация Гонконга готова принимать во внимание мнения жителей этого административного района Китая и совершенствовать систему управления. Такое заявление сегодня, 26 ноября, сделала глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

«Мы серьёзно отреагируем на мнения, донесённые до нас, и будем совершенствовать систему управления», — приводит ТАСС слова Лам.

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Она отметила, что население за последние полгода чётко осознало, что Гонконг не может больше терпеть эту хаотичную ситуацию, и хочет возврата к нормальной жизни.

«И это требует согласованных усилий каждого из нас», — подчеркнула Лам, при этом исключив возможность дальнейших уступок протестующим для снижения напряжённости в обществе.

Напомним, в сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лам официально заявила о полном и окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай, который стал поводом для начала массовых беспорядков в Гонконге.

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Как сообщало ИА REGNUM, протестующие в Гонконге выдвинули пять основных требований, среди которых освобождение арестованных демонстрантов, проведение независимого расследования действий полиции во время протестов 12 июня, а также введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

24 ноября состоялись выборы в районные советы депутатов 18 округов Гонконга. Убедительную победу одержали сторонники оппозиционного лагеря, получив 396 из 452 мест (почти 90%) — больше, чем когда-либо. Проправительственный блок ранее контролировал около 75% мест в местных советах. Явка составила рекордный 71%.

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