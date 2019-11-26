Тегеран, , 10:30 — REGNUM Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут красную линию, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано на митинге сторонников правительства Ирана, вышедших на улицу выразить свое несогласие с демонстрантами, устроившими в стране беспорядки.

«Мы проявили сдержанность и терпение к враждебным действиям США, сионистского режима Израиля и Саудовской Аравии, но мы их уничтожим, если они пересекут красную линию», — отметил Салами.

Что это за красная линия, командующий не уточнил, также не сказал он и о том, как планирует уничтожать державы, совокупная военная мощь которых намного превосходит иранскую.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране назвали вмешательство США причиной отключения интернета