Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Реальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили устраивает физическую расправу над собственным народом и не желает вступать с ним в диалог, заявил журналистам после очередного разгона митинга у здания парламента Грузии один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия.

По его словам, оппозиция продолжит бескомпромиссную борьбу за свободные выборы и за пропорциональную систему, ввести которую пообещал народу сам Иванишвили, а затем взял свое обещание обратно.

По оценке оппозиционера, Иванишвили — очень слабая личность, и сегодня на его стороне не стоит никто, кроме «робокопов», то есть полиции. Мелия утверждает, что весь народ стоит на стороне оппозиции.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси оппозиция возобновила 25 ноября вечером и намеревалась провести у здания парламента всю ночь. А чтобы помешать возобновлению движения, установила палатки прямо на проезжей части проспекта Руставели. Оппозиционеры также объявили о начале пикетирования парламента, чтобы не позволить депутатам войти в здание и провести намеченную на сегодня сессию. Полиция и спецназ под утро разогнали митингующих. Было задержано 28 человек.