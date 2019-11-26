Мумбаи, Индия, , 10:49 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) заявила о своей готовности отстоять свое право сформировать правительство в штате Махараштра в соответствии с решением Верховного суда Индии. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Влиятельный деятель БДП и глава отделения партии в Махараштре Чандракант Патил подчеркнул: «Мы уважаем решение Верховного суда Индии и будем действовать в соответствии с ним». По словам политика, «Бхаратия джаната парти» удалось заручиться поддержкой большинства депутатов заксобрания штата. «Мы докажем свои слова на голосовании завтра», — заключил он.

Ранее Верховный суд Индии постановил, что правящая БДП и новый главный министр Махараштры Девендра Фаднавис должны провести голосование по вопросу доверия его правительству в срок до 17:00 27 ноября. Напомним, что Девендра Фаднавис вступил в должность главного министра Махараштры 23 ноября. В доказательство своей способности возглавить правительство в штате «Бхаратия джаната парти» привела письмо за подписью 170 депутатов местного заксобрания.

21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции.