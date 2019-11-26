Москва, , 10:08 — REGNUM Законопроект, позволяющий дольщикам получать дополнительный доход, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.

Принятие закона позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу, отмечают парламентарии.

«После завершения строительства жилого дома и передачи квартир дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку необходимой мебели», — полагают авторы.