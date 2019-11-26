Пусан, Южная Корея, , 10:08 — REGNUM Посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади заявил, что показатели торговли Индонезии с Южной Кореей за последние пять лет продолжали улучшаться, сообщает Antara.

«В 2018 году показатели торговли достигли в общей сложности 20 млрд долларов США, наш экспорт составляет около 11 млрд долларов США, а импорт — около 9 млрд долларов США», — заявил Умар Хади, сопровождая министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции в Пусане.

Посол оценил потенциал индонезийских продуктов в Южной Корее, в частности, изделий из древесины, напитки, морепродукты, компоненты для автомобиля и электрооборудование.

Известно, что число индонезийских рабочих в Южной Корее, также довольно велико, а именно 28 248 рабочих, большинство из которых работают на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пусане.

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