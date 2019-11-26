Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Перспективными направлениями сотрудничества между Татарией и Казахстаном являются автомобилестроение, судостроение, авиапромышленность, транспорт и логистика, а также информационные технологии. Об этом 26 ноября заявил председатель Мажилиса (парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, сообщает агентство «Казинформ».

В Нур-Султане спикер парламента Казахстана встретился с председателем Государственного совета Татарии Фаридом Мухаметшиным. Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество. Нигматулин выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между законодательными органами будет способствовать решению общих задач.

Напомним, 19−20 ноября Казань посетил торговый представитель Казахстана Нурлан Борамбаев. По его словам, товарооборот между Татарией и Казахстаном по итогам 2018 года превысил $700 млн.

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