Мумбаи, Индия, , 10:45 — REGNUM 26 ноября в 10:30 утра по местному времени Верховный суд Индии огласил свое решение по делу об урегулировании политического кризиса в штате Махараштра. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём решении Верховный суд Индии удовлетворил требования оппозиционных партий и постановил, что новый главный министр Махараштры Девендра Фаднавис должен провести голосование по вопросу доверия его правительству в срок до 17:00 27 ноября. Это решение отменило постановление губернатора Махараштры Бхагата Сингха Кошияри, согласно которому правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) был дан срок до 7 ноября. Примечательно, что голосование будет транслироваться на всех крупных федеральных телеканалах Индии и не будет анонимным.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. Тем не менее, 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно. Оппозиция опротестовала действия правящей БДП в Верховном суде страны.