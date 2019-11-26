Вашингтон, , 09:55 — REGNUM В Соединенных Штатах прокуратура Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) направили запросы на предоставление данных о людях и организациях, которые связаны с адвокатом главы Белого дома Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, прокуроры и ФБР проверяет причастность адвоката к возможному отмыванию денег, а также даче ложных показаний и препятствованию правосудию.

Отмечается, что запросы касались информации о Giuliani Partners, America First Action, America First Policies, Fraud Guarantee, предположительно, сотрудничавшей с Giuliani Partners, и других структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

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