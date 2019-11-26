Москва, , 09:53 — REGNUM Звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину — это хороший сигнал перед встречей Нормандской четверки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Как бы не способствовали нормализации отношений России и Украины Меркель и Макрон, без диалога между лидерами двух стран прогресса не будет.

Ключевая тема звонка, конечно, не корабли, они лишь повод. Основное сейчас — это газовый узел.

Контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины заканчивается уже через 36 дней, а нет даже новых предварительных условий для контракта на 2020 год.

Украина, выдвигая условия, взятые с потолка, выглядит в глазах Европы, как ненадежный партнер. А Россия не поддается на шантаж Киева, и прекращение поставок газа ударит и по украинским потребителям.

Киеву газ нужен для обогрева населения и для промышленности. Именно, поэтому многие связывают свои надежды со встречей в Париже, где газовая тема будет обсуждаться не менее активно, чем ситуация на Донбассе», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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