Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбургской области губернатор продолжает формировать команду правительства. Очередное кадровое решение принято 26 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На должность вице-губернатора — заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике — министра здравоохранения Оренбургской области с 25 ноября 2019 года назначена Татьяна Савинова.

Напомним, Татьяна Савинова переехала в Оренбург из Екатеринбурга. В июле 2019 года она была назначена и.о. министра здравоохранения Оренбургской области.

Добавим, 8 сентября 2019 года в регионе прошли губернаторские выборы. Победу одержал уроженец Свердловской области Денис Паслер. При новом губернаторе в Оренбуржье изменилась структура правительства: созданы новые министерства, упразднен минлесхоз, произошло перераспределением функций между отдельными ведомствами.

На сегодняшний день вакантной остаётся должность вице-губернатора — заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. По одной из версий эту должность может занять глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, который уже имеет опыт работы на этом посту.

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