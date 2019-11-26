Москва, , 09:58 — REGNUM Крупный российско-индийский контракт предусматривает поставку пяти полков зенитных ракетных систем С-400 к 2025 году. Стоимость контракта превышает $5 млрд, рассказал генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев РИА Новости.

«Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта», — отметил он.

Обязательства по заключенному в 2018 году договору должны быть исполнены в 2025 году. В первой половине года, как ожидается, Индия получит пятый и пяти полковых комплектов. Первый полковой комплект Россия поставит в сентябре 2021 года, спустя два года после получения авансового платежа.

Как сообщало ИА REGNUM, «Рособороэкспорт» также продолжает переговоры о дальнейших поставках С-400 Турции.

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