Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Несмотря на разгон отрядом спецназначения МВД Грузии митинга, устроенного накануне, 25 ноября, у здания парламента Грузии в центре Тбилиси собравшиеся лидеры оппозиции и гражданские активисты заявляют, что их планы остаются в силе и акция протеста продолжится. Об этом 26 ноября сообщает информационно-аналитический сайт «Грузия online».

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Перед зданием парламента до сих пор остаётся часть протестующих. Они намерены не пустить депутатов на пленарное заседание парламента, которое должно состояться в полдень 26 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября протестующие против непринятия парламентом Грузии законопроекта, предусматривающего проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, устроили очередной митинг у здания парламента страны. Утром следующего дня после того, как митингующие заблокировали все входы в это здание, грузинский спецназ применил водомёты против оппозиционеров и их сторонников, освободив близлежащие улицы от демонстрантов.