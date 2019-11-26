Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Комиссия екатеринбургской думы по муниципальной собственности отказалась рассматривать прогнозный план приватизации муниципального имущества. Об этом сообщает Justmedia.

По мнению главы комиссии Михаила Вечкензина, рассмотрение документа нужно отложить по ряду причин.

«У депутатов есть вопросы к администрации», — туманно высказался депутат.

Хотя такое объяснение и не понравилось парламентарию Сергею Мелёхину, вопрос теперь рассмотрят позже.

А депутат Дмитрий Николаев уточнил: документ оформлен так, что его просто не успели полноценно изучить к встрече комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, план приватизации был накануне подан в гордуму мэрией Екатеринбурге. В документе более 600 объектов, среди них — один МУП.

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