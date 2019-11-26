Бишкек, , 09:36 — REGNUM Министры внутренних дел Киргизии и Турции Кашкар Джунушалиев и Сулейман Сойлу договорились обмениваться информацией в рамках дела об убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити, сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

Во время телефонного разговора стороны высоко оценили текущий уровень сотрудничества и подтвердили готовность продолжать активные усилия для дальнейшего углубления взаимодействия.

Кроме того, 25 ноября Джунушалиев встретился с советником по внутренним делам посольства Турции Мехметом Татлы и представителем жандармерии МВД Турции Тунжаем Аляном. Стороны обсудили расследование убийства Саймаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами Киргизии и Турции Откурбеком Джамшитовым и Мехметом Акаржом. Темой разговора стало расследование убийства Айеркена Саймаити.

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