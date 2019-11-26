Страсбург, Франция, , 09:40 — REGNUM Украине следует не вести переговоры по Донбассу, а вернуть ядерное оружие, заявил участник обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Олег Сенцов во время выступления в Европарламенте. Трансляцию вёл 25 ноября украинский «Пятый канал».

Сенцов раскритиковал попытки остановить гражданскую войну на Украине при помощи Минских соглашений.

«Сейчас идут переговоры по поводу имплементации Минских соглашений, по поводу формулы Штайнмайера. Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. Нормандский формат, Минские соглашения, что это такое?», — сказал он.

Сенцов добавил, что согласно Будапештскому меморандуму Украина отдала ядерное оружие взамен на гарантии безопасности, но поскольку эти гарантии не соблюдаются, Украине нужно вернуть «нашу бомбу».

Напомним, ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер напомнил Украине, что в 1994 году она отдала советское ядерное оружие в обмен на заверения о безопасности, а не гарантии защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать «новый» Будапештский меморандум, который бы гарантировал ей суверенитет и территориальную целостность.

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