Аккра, , 09:38 — REGNUM Член парламента от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн, был назван политиком года на Саммите молодых африканских лидеров 2019 (YALS 2019), прошедшем в столице Ганы, Аккре. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, в субботу, 23 ноября, участники саммита единодушно проголосовали за 37-летнего певца как за одного из самых выдающихся молодых людей на континенте, чьи идеи способны формировать будущую политику Африки.

«Я польщен признанием со стороны Саммита молодых африканских лидеров. Я благодарен всем молодым лидерам по всей Африке, которые выбрали меня в качестве лауреата этой награды. Я посвящаю ее всем товарищам и друзьям, которые ежедневно жертвуют, чтобы Уганда и Африка стали лучше», — написал в своем аккаунте в Твиттере в воскресенье, 24 ноября, Кьягуланьи, который недавно превратился в крупнейшего критика президента Уганды Йовери Мусевени.

По сообщениям журналистов, саммит YALS 2019 — инициатива Сообщества молодых политиков и лидеров (YPLN), глобального движения молодых «агентов перемен», призванных обучать свои сообщества лидерству, чтобы те могли оказывать влияние на будущее Африки и мира в целом.

Согласно пресс-службе YPLN, среди причин победы Бобби Вайна в своей номинации — его сильные лидерские качества, репрезентативность, навыки общения и способность устанавливать связи и налаживать партнерские отношения, а также диверсифицировать программные ресурсы.

Напомним, что на прошлой неделе Бобби Вайн также попал в рейтинг 100 «восходящих звезд» по версии журнала Time («TIME 100 Next»).

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