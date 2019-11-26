Вашингтон, , 09:25 — REGNUM «Угроза со стороны Китая требует инновационного подхода», — заявил Алан Шаффер, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и самообеспечения. Заместитель главы Пентагона 21 ноября 2019 года выступил на Конференции по услугам в оборонной отрасли (Defense Services Conference) в Арлингтоне, штат Вирджиния. В своей речи Алан Шаффер обсудил угрозу со стороны Китая и то, что США должны сделать, чтобы ответить на эту угрозу.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

«Мы находимся в конфликте с Китаем в течение 10 лет, и я не уверен, что мы это понимаем. Но мы должны проснуться», — подчеркнул заместитель министра обороны США. Он также заявил, что каждый год Китай якобы крадет интеллектуальной собственности в США на сумму более полутриллиона долларов, используя своих агентов и кибершпионаж.

Алан Шаффер озабочен тем, что Китай является единственной страной в мире, имеющей сквозную сетевую инфраструктуру 5G, созданную с помощью китайской компании Huawei.

«Будущее будет зависеть от того, кто сможет наиболее эффективно ориентироваться в цифровой среде», — сказал он. «Мы на Западе сейчас не в лучшем положении».

Что касается гиперзвука, области, в которую Китай вложил значительные средства, Шаффер сказал, что для того, чтобы быть эффективным против такой великой державы, как Китай, минобороны США должно выставить много гиперзвуковых вооружений. Однако промышленная база пока не позволяет произвести такие объёмы, отметил он.

Шаффер упомянул об огромном китайском флоте атомных подводных лодок. Заместитель главы Пентагона считает, на сегодняшний день Китай не может сравниться по военной мощи с США, но он представляет собой региональную угрозу, и потенциал и охват Китая растут.

Алан Шаффер также заявил, что на протяжении десятилетий США не занимались модернизацией своей системы ядерного сдерживания. По словам замглавы Пентагона, теперь, когда у министерства обороны есть адекватный бюджет, данная проблема решается, но для завершения модернизации потребуются время и деньги.

«В настоящее время на ядерную модернизацию идёт 3% бюджета министерства обороны, но в течение десятилетия это увеличится до 6,5%», — добавил Шаффер. Кроме того, он подчеркнул, что придётся жертвовать другими приоритетами, чтобы заплатить за модернизацию ядерных сил.