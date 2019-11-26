Москва, , 09:42 — REGNUM Второй полк российских систем ПВО С-400 будет поставлен Турции по опциону. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев РИА Новости.

«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте», — сказал Михеев.

Он добавил, что турецкой стороне передано техническое задание на третий этап работы, то есть третью партию ракетных комплексов. В техническом задании предусмотрено техническое сопровождение проекта Турцией, то есть локализация производства отдельных элементов системы. Пока не определены детали и объемы такого производства.

Технические вопросы с Турцией решены, переговоры идут по финансовой составляющей, сказал Михеев. В текущем году Россия поставила Турции по контракты четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.

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