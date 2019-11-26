Бишкек, , 09:17 — REGNUM Генеральные прокуроры Киргизии и Турции Откурбек Джамшитов и Мехмет Акаржа договорились о сотрудничестве при расследовании убийства бизнесмена Айеркена Саймаити, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Киргизии.

Во время телефонного разговора стороны договорились оказывать всяческое содействие в предоставлении необходимых сведений и материалов, в рамках действующего соглашения о правовой помощи по уголовным делам между Киргизией и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в одном из кафе Стамбула был убит бизнесмен, гражданин КНР Айеркен Саймаити. В настоящее время турецкая полиция задержала четырех подозреваемых.

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