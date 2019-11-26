Дамаск, , 09:17 — REGNUM Сирийская арабская армия и её союзники вечером 25 ноября 2019 года возобновили наступательные действия на юго-востоке провинции Идлиб. Речь идёт о штурме обороны боевиков к северу от населённого пункта Зарзур. В штурме принимают участие подразделения 5-го армейского корпуса, 25-й дивизии специального назначения Сирийской арабской армии и силы палестинской добровольческой бригады «Ливаа аль-Кудс».

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

25 ноября 2019 года сирийским военным удалось захватить город Умм-Халахиль и ещё несколько мелких населённых пунктов. Город взят подразделениями 25-й дивизии специального назначения.

Сирийская арабская армия в настоящее время пытается захватить последние населённые пункты, находящиеся под контролем джихадистов, к югу от Маарат ан-Нумана. Этот город является следующим крупным городом вдоль шоссе Дамаск — Алеппо. Боевики контролируют Маарат ан-Нуман достаточно длительное время и превратили его в мощный опорный пункт.

В ходе наступательных действий сирийская армия по-прежнему использует оправдавшую себя тактику охвата населённых пунктов с трёх сторон. Боевики, опасаясь полного окружения, как правило, стремятся покинуть поселение. Сирийские военные, таким образом, не ввязываются в кровопролитные бои в условиях городской постройки.