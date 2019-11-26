Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Глава комиссии екатеринбургской думы по муниципальному имуществу Михаил Вечкензин стал членом комиссии по условиям приватизации городского имущества. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Депутат стал единственным представителем думы в комиссии.

Соответствующее решение приняли члены комиссии по муниципальному имуществу — за Вечкензина, единственного кандидата, проголосовали единогласно. В прошлом году из-за отсутствия единодушия дума так и не смогла выдвинуть своего человека, ни один из кандидатов тогда не набрал нужного количества голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Екатеринбурга представила план приватизации городского имущества. В списке более 600 объектов, среди них — один МУП.

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