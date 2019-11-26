Париж, , 09:16 — REGNUM В окружении премьер-министра Франции рассказали, что всего за несколько дней до массовой забастовки, которая начнется 5 декабря, всё правительство соберется в воскресенье, 1 декабря, для обсуждения вопроса о пенсиях, сообщает Le Figaro.

Издание узнало, что премьер-министр Эдуард Филипп хочет «вспомнить значение пенсионной реформы» и «установить график после 5 декабря».

Правительство страны обсудит план по сведению к минимуму воздействия забастовки 5 декабря на жителей страны.

В ближайшее время депутаты также соберутся в Национальной ассамблее, чтобы обсудить пенсионную реформу, в присутствии премьер-министра страны, министра здравоохранения и верховного комиссара по пенсионной реформе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профсоюзы полицейских во Франции рассматривают вариант о присоединении к демонстрациям, запланированным на 5 декабря.

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