Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Дэниел Уолш — один из немногих чиновников Белого дома, который работал в администрации президента США Дональда Трампа с момента его инаугурации — покидает свой пост. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Издание напоминает, что Уолш был государственным служащим на протяжении 28 лет. После отставки он планирует уйти в частный сектор.

На последнем месте работы основными обязанностями Дэниела Уолша были контроль за планированием зарубежных поездок представителей Белого дома, а также принятие решений об использовании помощниками администрации президента правительственных ресурсов. Кроме того, он участвовал в подавляющем большинстве митингов Трампа.

WP отмечает, что Уолш также играл ключевую роль в попытке выбрать принадлежащий американскому лидеру Дональду Трампу курорт Trump National Doral Miami в качестве места проведения саммита G7. Однако эта идея вызвала критику со стороны Вашингтона, и от нее было решено отказаться. «Приложил» Уолш руку и к планированию 4 июля мероприятия «Салют Америке» в Вашингтоне, также вызвавшего критику из-за больших трат за счёт налогоплательщиков.

«Дэн Уолш — фантастический член команды, и он служил Белому дому и моей администрации с максимальным профессионализмом и честью», — сказал Трамп в заявлении WP.

В Белом доме заявили, что вероятная замена Уолшу уже найдена, однако не стали называть фамилию претендента на эту должность, пообещав объявить об этом «в ближайшие дни».