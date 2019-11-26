Париж, , 08:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции поприветствовало освобождение соотечественника, похищенного в Мексике, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы горячо благодарим мексиканские власти, чья помощь сыграла важную роль в достижении этого результата», — говорится в заявлении МИД Франции.

Известно, что гражданин Франции вместе с гражданином Мексики были похищены 24 ноября в туристическом регионе в центральной части Мексики, национальном парке, расположенном у подножия вулкана Невадо-де-Толука. После случившегося мексиканским властям был направлен запрос о выкупе.

Напомним, по данным мексиканской ассоциации Alto Al Secuestro, в период с января по октябрь 2019 года в Мексике было похищено 1690 человек, что на 37,7% больше, чем за тот же период 2018 года.