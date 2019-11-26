Хараре, , 08:56 — REGNUM Правительство Зимбабве одобрило предложение переименовать 10 улиц по всей стране в честь действующего президента Эммерсона Мнангагвы. Однако жители страны выразили свое недовольство решением правительства, отмечая первоочередную необходимость разрешения забастовки врачей и восстановления работы больниц, выделения средств на развитие инфраструктуры и борьбу с коррупцией. Об этом передает ВВС Africa.

«Смена названий обычно направлена на то, чтобы почтить национальных героев страны», — сообщили в пресс-службе правительства Зимбабве.

«В кабинете министров отметили, что в процессе присвоения новых названий каждая община или сообщество будет самостоятельно определять свою идентичность и культуру, рассказывая свою историю и поддерживая свои ценности, убеждения, нормы и мировоззрение», — цитирует местная газета Herald исполняющего обязанности министра информации Мангалисо Ндлову.

Многие из названий, которые будут заменены, отражают колониальное прошлое страны, передают журналисты телерадиокомпании.

Однако жители страны, используя свои аккаунты в Твиттере выразили недовольство в связи с нововведениями, отметив, что у страны есть другие насущные потребности.

«Переименование улиц не вернет трудоспособности врачей. Это пустая трата времени. Хунта отчаянно пытается нас отвлечь. Посмотрите на ЮАР, многие колониальные названия так и не были заменены. Названия ничего не значат, когда люди умирают в ходе негласного геноцида. Кабинету министров следует сначала возродить больницы», — сообщил один из пользователей соцсети, имея в виду забастовку врачей, в результате которой сотни работников сферы здравоохранения были уволены.

«Это отвлекающий маневр. Мы не поведемся на это. Вместо развития инфраструктуры вы занимаетесь переименованием улиц, построенных еще во времена Родезии, рассчитывая, что переименования будут приписаны к вашим заслугам. У этого правительства закончились идеи. Они не справляются, нам необходима революция», — отметил другой житель Зимбабве в соцсети.