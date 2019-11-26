Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Почти три десятка участников акции протеста у парламента Грузии задержаны сотрудниками полиции в ходе разгона митинга в Тбилиси. Об этом 26 ноября сообщает МВД Грузии.

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«В ходе акции у здания парламента за правонарушения, предусмотренные статьями 173 («Неподчинение законным требованиям полиции») и 166 («Мелкое хулиганство») Кодекса административных правонарушений задержаны в общей сложности 28 человек», — уточнили в полиции.

Также, по данным ведомства, три человека получили различные травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Министерство внутренних дел Грузии призвало граждан соблюдать требования закона и пообещало «реагировать на каждый факт правонарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, протестующие против непринятия парламентом Грузии законопроекта, который предусматривает проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, устроили очередной митинг у здания парламента страны. Утром следующего дня грузинский спецназ применил водомёты против оппозиционеров и их сторонников. Такие меры стражи порядка приняли после того, как митингующие заблокировали все входы в это здание.

Напомним, подобные протестные акции оппозиционеры устраивают в центре Тбилиси вторую неделю подряд.

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