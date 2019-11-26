Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Стоимость одного литра бензина в Казахстане после повышения акцизов вырастет на 6%, до 160 тенге ($0,41). Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики республики Азамат Амрин, сообщает 26 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, акциз стоимости одного литра бензина планируется повысить с 8 до 18 тенге ($0,021−0,047). Амрин отметил, что причиной повышения акциза является рост социальных обязательств государства, в том числе необходимость повышения заработной платы госслужащим и увеличение числа пользователей адресной социальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что акциз на 1 литр бензина в республике планируется поднять на 10 тенге ($0,026) с 1 января 2020 года.

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