Багдад, , 08:34 — REGNUM Министр нефти Ирака Тамир Гадхбан заявил о достижении соглашения по нефтяному бюджету между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны, об этом 25 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Согласно договоренностям, отметил чиновник, Эрбиль с 1 января 2020 года начнет поставлять в Багдад 250 тыс. баррелей нефти ежедневно.

Договоренность была достигнута после нескольких встреч между курдскими чиновниками и представителями центрального правительства страны. Также в ходе переговоров обсуждался законопроект о бюджете на 2020 год.

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