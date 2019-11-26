Париж, , 08:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции с огромным волнением узнало о гибели двух соотечественников на Гаити, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы выражаем наши соболезнования их семьям и близким», — говорится в заявлении МИД Франции.

В министерстве отметили, что, как только стало известно о трагедии, посольство Франции мобилизовалось для поддержания связи с местными властями, чтобы пролить свет на обстоятельства случившегося.

Напомним, двое граждан Франции были застрелены в воскресенье днем, 24 ноября, в столице Гаити. Пара отправилась на Гаити, чтобы усыновить ребенка.