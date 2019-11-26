Пусан, Южная Корея, , 08:24 — REGNUM 25 ноября в южнокорейском Пусане состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Камбоджи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва и Прак Сокхон приветствовали расширение двустороннего сотрудничества путем подписания соглашения об избежании двойного налогообложения и договора о взаимной помощи в области уголовного правосудия.

В рамках встречи представители двух стран сошлись во мнении о расширении сфер сотрудничества и скорейшем подписании соглашения о свободной торговле (ЗСТ).

Также главы МИД Южной Кореи и Камбоджи договорились об укреплении отношений Южной Кореи и АСЕАН и сотрудничестве в процессе реализации новой политики южнокорейского правительства.