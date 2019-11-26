Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Начав тестировать радары приобретённых у России систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», Анкара пересекла новую «красную линию», за что должна быть наказана. Такое заявление сделал сенатор от американского штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен.

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Политик указал, что подобные действия со стороны Турции являются неуважением к президенту Соединенных штатов Дональду Трампу, США и Североатлантическому альянсу.

«Через две недели после своего визита в Вашингтон Эрдоган (президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган — прим. ИА REGNUM) показывает нос Трампу, США + НАТО и пересекает ещё одну красную линию с С-400», — написал сенатор в Twitter.

Демократ считает, что теперь, согласно действующему закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), глава Белого дома Дональд Трамп обязан ввести санкции в отношении Анкары. В свою очередь, госсекретарю Майку Помпео также следует противостоять Турции из-за её якобы нарушений ранее достигнутых соглашений о зоне безопасности в Сирии и нападала на курдов, считает Ван Холлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Турции четырёх систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан с Россией в июле 2017 года. Первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку зенитных ракетных комплексов Вашингтон прекратил поставки F-35 и всячески пытался отговорить Анкару отказаться от «Трумфов». Однако турецкий лидер неоднократно заявлял, что Турция не откажется от российских С-400, даже несмотря на настойчивые призывы и угрозы со стороны США.

Напомним, накануне, 25 ноября, турецкие военные начали тестировать системы полученных из России ракетных комплексов. Военные хотят проверить, как налаживается связь между С-400 и самолётами. В первый день тесты проводились с применением самолётов F-4E и F-16 ВВС Турции.

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