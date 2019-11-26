Киев, 26 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Украина должна не допустить присутствия России на украинском медиарынке, заявил директор школы журналистики Киево-Могилянской академии Евгений Федченко, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Федченко отметил, что в данный момент осуществляются попытки разрешить российским СМИ работать на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал появление телеканала для жителей ДНР и ЛНР, который будет «на равных конкурировать с российскими СМИ».
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