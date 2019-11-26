Нур-Султан, 26 ноября 2019, 08:17 — REGNUM Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Чехии назначен Марат Тажин. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее, с 24 марта по 18 сентября, Тажин занимал должность государственного секретаря Казахстана. Дипломат также работал первым заместителем руководителя администрации президента.
Марат Тажин родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске КазССР. С 2007 по 2009 год занимал должность министра иностранных дел Казахстана. Имеет степень доктора социологических наук.
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