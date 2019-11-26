Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM Прокурор Республики Алтай Николай Малицын освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Должность главного прокурора Горного Алтая 64-летний Николай Малицын занимает десять лет — с сентябре 2009 года. За это время, в 2012 году ему был присвоен чин государственного советника юстиции 2 класса.

Как сообщало иа, ранее депутаты регионального заксобрания согласовали назначение прокурором региона Анатолия Богданчикова. Его кандидатуру, представленную генеральным прокурором России Юрием Чайкой, одобрили в профильном комитете. Богданчиков даже пообещал перевезти свою семью из соседнего Барнаула в Горно-Алтайск.

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