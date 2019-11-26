Тбилиси, , 08:15 — REGNUM Грузинский спецназ сегодня утром, 26 ноября, применил водометы против оппозиционеров и их сторонников, пикетировавших здание парламента в центре Тбилиси. Об этом передает грузинский Первый канал.

Отмечается, что сотрудники сил специального назначения появились на прилегающей к парламенту территории после того, как митингующие заблокировали все входы в это здание. В настоящее время спецназ находится как на прилегающих к парламенту территориях, так и перед самим зданием.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии не смог утвердить законопроект, который предусматривает проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе, поскольку против законопроекта выступили мажоритарии. В ответ оппозиция устроила акцию протеста и несколько дней пикетировала здание парламента.

Спустя четыре дня митингующие навесили замки на все входы в законодательный орган и не позволяли депутатам войти в парламент и возобновить работу. Полиция и спецназ применили специальные средства и разогнали акцию протеста. После этого оппозиционные партии и различные гражданские организации в течение нескольких дней по всей стране устраивали локальные акции-представления.

Одновременно готовились к шествию протеста, которое было назначено на 25 ноября и должно было выразить все масштабы противников нынешней власти. Однако обещанную масштабность пока оппозиция продемонстрировать не сумела.

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